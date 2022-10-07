Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євробачення-2023 прийматиме Ліверпуль

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:33
Євробачення-2023 прийматиме Ліверпуль
Фото BBC Eurovision

"Євробачення" від імені України у 2023 році прийматиме Велика Британія – пісенний конкурс пройде в місті Ліверпуль.

Джерело: BBCEurovision та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у Facebook   

Пряма мова Трасс: "Щиро вітаємо Ліверпуль з тим, що його було обрано приймаючою стороною пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Гостинне місто з гордою музичною спадщиною, Ліверпуль підготує незабутнє шоу, яке покаже багату культуру та творчість України".

Реклама:

За даними BBCEurovision, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 травня гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в "Євробаченні".
  • 10 червня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".
  • 17 червня Європейська мовна спілка заявила, що конкурс "Євробачення" в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цього року.
  • Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.
  • 25 липня Європейська мовна спілка визначилася, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії.

Теми: ЄвробаченняВелика БританіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Євробачення
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: