Євробачення-2023 прийматиме Ліверпуль

"Євробачення" від імені України у 2023 році прийматиме Велика Британія – пісенний конкурс пройде в місті Ліверпуль.

Джерело: BBCEurovision та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у Facebook

Пряма мова Трасс: "Щиро вітаємо Ліверпуль з тим, що його було обрано приймаючою стороною пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Гостинне місто з гордою музичною спадщиною, Ліверпуль підготує незабутнє шоу, яке покаже багату культуру та творчість України".

За даними BBCEurovision, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

Передісторія:

14 травня гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в "Євробаченні".

10 червня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

17 червня Європейська мовна спілка заявила, що конкурс "Євробачення" в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цього року.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.

25 липня Європейська мовна спілка визначилася, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії.