Євробачення-2023 прийматиме Ліверпуль

"Євробачення" від імені України у 2023 році прийматиме Велика Британія – пісенний конкурс пройде в місті Ліверпуль.

Джерело: BBCEurovision та прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у Facebook

Пряма мова Трасс: "Щиро вітаємо Ліверпуль з тим, що його було обрано приймаючою стороною пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Гостинне місто з гордою музичною спадщиною, Ліверпуль підготує незабутнє шоу, яке покаже багату культуру та творчість України".

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За даними BBCEurovision, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

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