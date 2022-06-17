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Україна оскаржить перенесення Євробачення за кордон – Ткаченко

Денис КарловськийП'ятниця, 17 червня 2022, 16:22
міністр ткаченко. фото: facebook-сторінка посадовця

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче оскаржити рішення перенести музичний конкурс "Євробачення-2023" з України до Великої Британії.

Джерело: telegram-канал Ткаченка

Пряма мова Ткаченка: "Україна не згодна з характером прийняття  такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. 

Проведення Євробачення - 2023 в Україні - це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз. Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці".

Деталі: Міністр додав, що український уряд надав у вказані терміни відповіді й гарантії по безпекових нормах. Крім того, Україна вже надала пропозиції можливих місць проведення пісенного конкурсу.

Ткаченко сказав, що Україна буде вимагати додаткових перемовин з Європейською мовною спілкою стосовно проведення музичного конкурсу "Євробачення-2023". 

Він вважає, що Україна як переможець "Євробачення-2022" має всі підстави приймати конкурс у себе в наступному році.

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Відповідну заяву, підписану лідером гурту Kalush, які здобули перемогу на Євробаченні-2022, Олегом Псюком, Русланою Лижичко, яка переомгла в Євробаченні-2004, Ткаченком і головою правління UA:Суспільне Миколою Чернотицьким скерують до Європейської мовної спілки.

Передісторія: 

  • Європейська мовна спілка заявила 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їхні представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цьогоріч.
  • 14 травня гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні.
  • 10 червня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Теми: ЄвробаченняТкаченкоМінкультуриВелика Британія
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