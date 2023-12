Подоляк про пожежу на Кримському мосту: Все незаконне повинно бути знищене

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу, яка виникла на Кримському мосту.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP