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Подоляк про пожежу на Кримському мосту: Все незаконне повинно бути знищене

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 09:58
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО: ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу, яка виникла на Кримському мосту.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано".

Що було раніше: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

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Теми: Кримокупаціявійна
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