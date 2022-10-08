Подоляк про пожежу на Кримському мосту: Все незаконне повинно бути знищене
Субота, 8 жовтня 2022, 09:58
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу, яка виникла на Кримському мосту.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано".
Реклама:
Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.