Росіяни не можуть спрогнозувати, коли відновлять Кримський міст: всі поїзди на Крим відмінили

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає, при цьому залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ні, прогнозів поки немає (щодо відновлення Кримського мосту – ред.)".

Реклама:

Дослівно: Також повідомляється, що всі поїзди, які сполученні з окупованим Кримом і які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено.

Що було раніше:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.