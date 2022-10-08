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Росіяни не можуть спрогнозувати, коли відновлять Кримський міст: всі поїзди на Крим відмінили

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 10:16
Росіяни не можуть спрогнозувати, коли відновлять Кримський міст: всі поїзди на Крим відмінили
Фото: "РИА "Новости"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає, при цьому залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ні, прогнозів поки немає (щодо відновлення Кримського мосту – ред.)".

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Дослівно: Також повідомляється, що всі поїзди, які сполученні з окупованим Кримом і які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено.

Що було раніше: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

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Теми: Кримокупаціявійна
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