Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни не можуть спрогнозувати, коли відновлять Кримський міст: всі поїзди на Крим відмінили

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 10:16
Фото: "РИА "Новости"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає, при цьому залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ні, прогнозів поки немає (щодо відновлення Кримського мосту – ред.)".

Дослівно: Також повідомляється, що всі поїзди, які сполученні з окупованим Кримом і які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено.

Що було раніше: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну вже повідомили про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Теми: Кримокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

фотоУкрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

Усі новини...
Крим
За підривом Кримського мосту стоїть СБУ - джерело
У Росії порахували збитки від вибуху на Кримському мосту
Подоляк про пожежу на Кримському мосту: Все незаконне повинно бути знищене
Останні новини
02:10
NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби - бомбу заклали в вантажівку
01:17
Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10
00:49
Мінськ звинуватив Україну в "підготовці удару", МЗС допускає, що це складова провокації РФ
23:50
фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
23:18
Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди
23:05
У Берліні 8000 прихильників AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції
22:54
Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура
22:30
ЄС засудив офіційне "привласнення" Росією окупованої ЗАЕС
22:27
Колаборанти масово тікають з Криму через Мелітополь – мер
22:08
КНДР запустила чергову балістичну ракету: сьому за два тижні
Усі новини...