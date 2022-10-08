Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 17 людей

Кількість жертв удару окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 17 людей.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що за одною адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку вилучено 13 загиблих осіб, з них 1 дитина. Також врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано.

За другою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку було вилучено 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

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