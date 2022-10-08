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Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 17 людей

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 11:07
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 17 людей
Фото: пресслужба ДСНС

Кількість жертв удару окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 17 людей.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що за одною адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку вилучено 13 загиблих осіб, з них 1 дитина. Також врятовано 6 осіб, з яких 4 госпіталізовано.

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За другою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку було вилучено 4 загиблі особи, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Що було раніше:

  • Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Останній раз повідомлялось про 14 загиблих.
  • 7 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Запоріжжю та області, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що ППО збила 3 ракети.

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Теми: Запоріжжявійнажертви
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