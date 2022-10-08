Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченського мосту

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом на Керченському мосту в суботу вранці може стояти Україна, і привітав "українські спецслужби" з цією подією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рейнсалу сказав у коментарі Delfi.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", – зазначив глава естонського МЗС.

Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує Росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для особисто Владіміра Путіна міст був важливий ще й як символ того, що Крим "назавжди залишиться частиною Росії".

Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна. "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", – додав він.

Нагадаємо, вранці в суботу стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

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Джерела "Української правди" повідомили, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки.