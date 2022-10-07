Цього тижня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на сході – Зеленський

Цього тижня ЗСУ звільнили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів".

Деталі: За словами Зеленського, "хороші результати" за цей тиждень є і на півдні.

"Щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму", - сказав він.

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