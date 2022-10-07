Цього тижня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів на сході – Зеленський

Цього тижня ЗСУ звільнили на сході України 776 квадратних кілометрів території і 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

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Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів".

Деталі: За словами Зеленського, "хороші результати" за цей тиждень є і на півдні.

"Щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму", - сказав він.

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