Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП прокоментували звинувачення Путіна: Тут лише одна держава-терорист

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 21:56
В ОП прокоментували звинувачення Путіна: Тут лише одна держава-терорист
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав цинічним навіть для Росії звинувачення президента країни-агресора Володимира Путіна щодо нібито "теракту" з боку України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії.

Реклама:

Не минуло й 24 годин, відтоді як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50 (відомо вже про 89 поранених – ред.).

Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це".

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Він також назвав підрив мосту "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "невірною постановкою питання" міркування про те, чи потрапляє вибух на Кримському мосту під можливість задіяння ядерної доктрини Росії.

Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня, за останніми даними, загинуло 13 осіб, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.

Теми: Офіс президентаПутінтероризмКерченський міст
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Офіс президента
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Росія атакувала Україну ракетами Х-101, в них досі є близько 30 іноземних мікросхем − Єрмак
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: