В ОП прокоментували звинувачення Путіна: Тут лише одна держава-терорист

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав цинічним навіть для Росії звинувачення президента країни-агресора Володимира Путіна щодо нібито "теракту" з боку України.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії.

Не минуло й 24 годин, відтоді як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50 (відомо вже про 89 поранених – ред.).

Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це".

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби. Він також назвав підрив мосту "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "невірною постановкою питання" міркування про те, чи потрапляє вибух на Кримському мосту під можливість задіяння ядерної доктрини Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня, за останніми даними, загинуло 13 осіб, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.