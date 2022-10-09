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Путін скликає Радбез, Пєсков прокоментував можливість задіяння ядерної доктрини

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 21:35
Путін скликає Радбез, Пєсков прокоментував можливість задіяння ядерної доктрини
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "невірною постановкою питання" міркування, чи потрапляє вибух на Кримському мосту під можливість задіяння ядерної доктрини Росії.

Джерело: Пєсков у коментарі пропагандистському агентству РИА Новости

Деталі: Прессекретаря запитали, чи слова президента Росії Володимира Путіна про те, що так званий "теракт" на Кримському мосту нібито спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ, означають можливість задіяння Росією ядерного потенціалу та чи потрапляє це під дію ядерної доктрини.

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"Ні. Зовсім невірна постановка питання", - сказав він.

Раніше Пєсков повідомив, що Путін у понеділок проведе нараду з членами Радбезу.

"На завтра Радбез заплановано. Щодо тем зорієнтуємо після того, як президент виступить", - повідомив він, відповідаючи на запитання, коли відбудеться засідання Радбезу і чи буде на ньому обговорюватися вибух на Кримському мосту.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві незаконно збудованого на українській території Кримського мосту українські спецслужби. Він також назвав підрив мосту "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії.

Передісторія: 

Теми: ПутінРосіяядерна зброяКерченський міст
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