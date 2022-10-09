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Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 20:32
Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України
Пожежа на Кримському мосту 8 жовтня, фото СБУ

Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Джерело: Путін під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним, повідомляє РИА Новости і ТАСС

Деталі: За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.

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Президент РФ також назвав підрив моста "терактом".

Пряма мова Путіна: "Тут... сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії".

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Більше деталей: Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм".

Глава СК РФ доповів президенту РФ, що теракт на Кримському мосту готували українські спецслужби. За його словами, у підготовці "теракту" українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії і зарубіжних держав.

"Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт", - сказав Бастрикін.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Передісторія: 

Теми: ПутінКерченський містКрим
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