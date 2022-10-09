Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України
Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.
Джерело: Путін під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним, повідомляє РИА Новости і ТАСС
Деталі: За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.
Президент РФ також назвав підрив моста "терактом".
Пряма мова Путіна: "Тут... сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії".
Більше деталей: Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм".
Глава СК РФ доповів президенту РФ, що теракт на Кримському мосту готували українські спецслужби. За його словами, у підготовці "теракту" українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії і зарубіжних держав.
"Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт", - сказав Бастрикін.
Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Слідчий комітет РФ повідомив про 3 загиблих.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів. Також відновлено залізничне сполучення.
- За даними джерела УП, за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України. Водночас у СБУ заявили, що коментуватимуть свою роль або роль будь-якого державного органу України у "бавовні" після остаточної перемоги.
- Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом та піснею "З днем народження, містере президенте", а віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив дотепну картинку з HIMARS. Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.