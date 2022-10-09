Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 22:27
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що постійний терор Росії проти мирного населення України свідчить про її відмову від переговорів, і єдині переговори, які можуть наблизити мир – це переговори про збільшення допомоги Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу сьогодні адресувати це моє звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори. Про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона доводить це щодня і щоночі".

"…Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

Деталі: Президент згадав про удари Росії по мирних містах, зокрема по Запоріжжю.

"Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так.

Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський закликав до визнання Росії державою-терористом, обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами та засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії.

"І потрібна принципова і достатня допомога Україні, нашим людям, які є мішенню для держави-терориста. Треба пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем Протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдино можливий переговорний формат, який може наблизити мир", – наголосив президент.

Що передувало: 9 жовтня міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні. На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві незаконно збудованого на українській території Кримського мосту українські спецслужби. Він також назвав підрив мосту "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав це звинувачення цинічним.

Теми: ЗеленськийтероризмРосіяпереговори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне військо

відеоЗеленський звернувся до українців з Києва під бомбами

Росія від ранку запустила по Україні вже 83 ракети, 45 збила ППО

фото, оновленоУ центрі Києва – вибухи: є загиблі, вибухи продовжують лунати в інших районах

Аналітики ISW вказали, що може підірвати режим Путіна

Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Усі новини...
РФ домовляється про боєприпаси з третіми країнами і везе їх із Білорусі – зведення Генштабу
Ворожий безпілотник вбив матір трьох дітей на Сумщині
Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України
В ОП прокоментували звинувачення Путіна: Тут лише одна держава-терорист
Останні новини
13:00
оновленоУ Києві відновили рух поїздів на всіх лініях метро – мер
12:59
Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини: скоординували реакцію через Генасаблею ООН
12:52
Масований ракетний удар РФ: влучання в 14 регіонах України, десяток загиблих - поліція
12:50
Проривів кордону чи наступу на півночі України немає – ОК "Північ"
12:47
"Дочка" "Газпромбанку" йде з фінансового ринку Швейцарії
12:41
Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових
12:39
США закликали своїх громадян виїхати з України: "удари РФ є прямою загрозою для цивільних"
12:37
УЗ додає потяги з Запоріжжя до Києва та Івано-Франківська
12:20
Три російські ракети пролетіли над Молдовою – там викликали посла
12:16
Шкарлет закликав усі заклади освіти перейти на дистанційне навчання до кінця тижня
Усі новини...