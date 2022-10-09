Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів

Президент Володимир Зеленський наголошує, що постійний терор Росії проти мирного населення України свідчить про її відмову від переговорів, і єдині переговори, які можуть наблизити мир – це переговори про збільшення допомоги Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу сьогодні адресувати це моє звернення тим у світі, хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори. Про те, що нібито тільки переговори можуть завершити цю жорстоку російську терористичну війну. Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона доводить це щодня і щоночі".

"…Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

Деталі: Президент згадав про удари Росії по мирних містах, зокрема по Запоріжжю.

"Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так.

Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують", - сказав він.

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Зеленський закликав до визнання Росії державою-терористом, обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб’єктами та засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії.

"І потрібна принципова і достатня допомога Україні, нашим людям, які є мішенню для держави-терориста. Треба пришвидшити надання Україні достатньої кількості ефективних систем Протиповітряної оборони. Саме переговори про надання таких систем ППО, переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України – це і є той єдино можливий переговорний формат, який може наблизити мир", – наголосив президент.

Що передувало: 9 жовтня міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні. На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Голова фракції "Слуга народу", в минулому голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що Україна наразі готова до переговорів із західними країнами тільки щодо якнайшвидшого вступу до НАТО.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві незаконно збудованого на українській території Кримського мосту українські спецслужби. Він також назвав підрив мосту "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури Росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав це звинувачення цинічним.