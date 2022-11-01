Росіяни вдарили по Краматорську й Миколаєву, з Херсонщини вивозять вишки зв'язку – ОВА

Пожежа від ракетного удару по Миколаєву, фото ДСНС

У ніч на 1 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську й Миколаєву, дронами атакували Полтавську й Дніпропетровську області, а з Херсонської області у Донецьку вивозять обладнання веж стільникового зв’язку.

Джерело: обласні військові адміністрації у зведеній інформації з регіонів станом на 09:00 вівторка

Деталі: На Полтавщині вночі чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти. На місцях влучань працюють відповідні служби. За попередньою інформацією обійшлося без жертв. Детальна інформація уточнюється.

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Сумщина: 31 жовтня ввечері по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін з території РФ. Без жертв та руйнувань.

Також опівночі по Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з мінометів: 8 мін. Без наслідків. Інформація уточнюється.

Дніпропетровщина: цієї ночі українські сили ППО збили над областю три ворожі дрони-камікадзе.

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Також вночі росіяни обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Попередньо, – без постраждалих.

У Нікополі пошкоджені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, магазини та приміщення банку.

У Марганці пошкодили лінію електропередач. Була знеструмлена насосна станція водоканалу. Відновлювальні роботи тривають

Харківщина: потягом минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Куп’янського та Чугуївського районів.

У понеділок ввечері окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району госпіталізувано одну людину, пацієнтка у тяжкому стані.

Луганщина: окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, звідки їх вигнали ЗСУ.

Протягом минулої доби з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни били по Стельмахівці, М’ясожарівці, Білогорівці, Греківці та по Невському – населених пунктах на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Всього за минулу добу ворог завдав 5 авіаударів по позиціях наших бійців та провів 7 спроб штурмових дій, завдавши 20 артилерійських обстрілів.

Донеччина: вночі – два ракетних удари по Краматорську. Наслідки встановлюються.

Також цієї вночі були обстріли Торецької громади. Ситуація напружена, але контрольована в районі Нью-Йорку, Курдюмівки, Шумів та м.Залізне. Інформація щодо постраждалих серед мирного населення уточнюється. Зруйновано кілька будинків, пошкоджена залізнична колія, пошкоджено лінію електропередач, відсутній в Торецьку мобільний зв'язок, ремонтники працюють над відновленням електропостачання.

Вночі під час артобстрілу було пошкоджено будинок, господарчі приміщення у Торецьку, смт. Неліпівка; обстріл з боку російських окупаційних військ околиць населених пунктів с.Веселий Гай та с.Трудове.

Зранку – артобстріл м. Курахове Курахівської міської територіальної громади, зруйновано приватний житловий. Без поранених та загиблих.

Вночі також – обстріли Авдіївської громади, зранку – масований артобстіл центральної частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали обстріли в районі Первомайського, Водяного та Опитного.

За минулу добу на Донеччині: 3 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: опівночі по Миколаєву завдано ворожий удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок чого сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

У вівторок зранку – обстріли поза межами населеного пункту Широківської громади, влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Херсонщина: продовжуються активні бойові дії.

Громади Бериславського району російські окупаційні війська обстріляли з артилерії, "Градів" та мінометів. Як наслідок – зруйновано цивільну інфраструктуру. Внаслідок влучання снаряду в будинок є загиблі мирні мешканці.

За інформацією ОК "Південь", противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі.

На Херсонщині збито черговий ударний ворожий гелікоптер Ка-52.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти демонтують обладнання веж стільникового зв’язку у Херсонській області та вивозять у Донецьку область.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінніцькій, Кіровоградський, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецький, Тернопільській областях, на Черкащині, Житомирщині та Київщині.