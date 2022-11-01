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КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році

Олександр ШумілінВівторок, 1 листопада 2022, 20:54
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
Фото: КСУ

Конституційний Суд України визнав конституційним закон від 3 вересня 2019 року, яким скасовувалася недоторканність народних депутатів України.

Джерело: повідомлення КСУ

Дослівно: "1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного Суду України ухвалила Рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції України, що набрали чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)"…

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Конституційний Суд України визнав оспорюваний Закон такими, що відповідає Конституції України".

Деталі: 50 нардепів, що поскаржилися на закон, стверджували, що він є неконституційним, оскільки його ухвалили з порушенням конституційної процедури.

Законом вносяться зміни, які дозволяють притягувати народних депутатів без згоди на це Верховної Ради.

ВІДЕО ДНЯ

Текст рішення КС та його резюме оприлюднять на офіційному сайті Конституційного Суду 2 листопада 2022 року.

Передісторія:

  • Верховна Рада 3 вересня 2019 року підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.
  • Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів того ж дня.

Теми: КонституціянедоторканністьВерховна Рада
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