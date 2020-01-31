Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо зняття недоторканості з народних депутатів.

Джерело: сайт КС

Дослівно: "До Конституційного Суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)" від 3 вересня 2019 року № 27-IX".

Деталі: Документ в основному підписали нардепи від ОПЗЖ (усі 44 члени фракції), а також члени депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Згідно з текстом конституційного подання, нардепи просять КС визнати таким, що не відповідає Конституції закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)".

Своє клопотання вони обґрунтовують тим, що нібито прийняття закону відбулося з порушенням процедури розгляду та ухвалення.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Передісторія: