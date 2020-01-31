Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС

П'ятниця, 31 січня 2020, 15:18
Нардепи від ОПЗЖ оскаржують зняття недоторканності у КС

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо зняття недоторканості з народних депутатів.

Джерело: сайт КС

Дослівно: "До Конституційного Суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)" від 3 вересня 2019 року № 27-IX".

Деталі: Документ в основному підписали нардепи від ОПЗЖ (усі 44 члени фракції), а також члени депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Згідно з текстом конституційного подання, нардепи просять КС визнати таким, що не відповідає Конституції закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)".

Своє клопотання вони обґрунтовують тим, що нібито прийняття закону відбулося з порушенням процедури розгляду та ухвалення.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети 

Передісторія:

  • 3 вересня 2019 року Верховна Рада проголосувала за скасування недоторканності народних депутатів. Рішення підтримали 373 народні депутати. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.
  • У фракції "Опозиційна платформа – За життя" відразу заявили, що оскаржуватимуть зняття недоторканності з депутатів у Конституційному суді.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖКСнедоторканність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ОПЗЖ
Нардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України
Григорію Суркісу лишили звання "почесного громадянина" Харківської області
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: