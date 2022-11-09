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Укренерго не здійснюватиме аварійних відключень 10 листопада, будуть тільки планові

Станіслав ПогоріловСереда, 9 листопада 2022, 23:06
Укренерго не здійснюватиме аварійних відключень 10 листопада, будуть тільки планові
Фото: НЕК "Укренерго"

В НЕК "Укренерго" повідомили, що 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Джерело: пресслужба НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго)".

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Деталі: Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Режим планових відключень буде діяти:

З 06:00 до 24:00 у Києві та області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

В Укренерго нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Енергетики просять не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Що було раніше: Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко вважає, що повний блекаут в Україні можливий, але передумов для цього наразі немає. День середи Україна пройшла без аварійних відключень світла.

Теми: енергетикавійна
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