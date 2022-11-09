Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укрэнерго не будет осуществлять аварийных отключений 10 ноября, будут только плановые

Станислав ПогориловСреда, 9 ноября 2022, 23:06
Укрэнерго не будет осуществлять аварийных отключений 10 ноября, будут только плановые
Фото: НЭК "Укрэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что 10 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения, аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Источник: пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго)".

Реклама:

Детали: Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

ВИДЕО ДНЯ

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех остальных областях Украины.

В Укрэнерго напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а следовательно применять меньшие объемы ограничений потребителей.

Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Что предшествовало: Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко считает, что полный блэкаут в Украине возможен, но предпосылок для этого пока нет. День среды Украина прошла без аварийных отключений света.

Темы: энергетикавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: