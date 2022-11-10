Укрэнерго не будет осуществлять аварийных отключений 10 ноября, будут только плановые

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что 10 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения, аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Источник: пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго)".

Детали: Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех остальных областях Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В Укрэнерго напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а следовательно применять меньшие объемы ограничений потребителей.

Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Что предшествовало: Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко считает, что полный блэкаут в Украине возможен, но предпосылок для этого пока нет. День среды Украина прошла без аварийных отключений света.