Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден натякнув на можливість переговорів між Україною та Росією щодо досягнення компромісів

Станіслав ПогоріловСереда, 9 листопада 2022, 23:52
Байден натякнув на можливість переговорів між Україною та Росією щодо досягнення компромісів
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу натякнув на можливість переговорів України та Росії.

Джерело: текстова трансляція виступу Байдена "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією".

Реклама:

Деталі: При цьому Байден не пояснив, що він конкретно мав на увазі.

Що було раніше:

За даними  джерел NBC News. деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

ВІДЕО ДНЯ

Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.

Теми: БайденвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: