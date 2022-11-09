Байден натякнув на можливість переговорів між Україною та Росією щодо досягнення компромісів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу натякнув на можливість переговорів України та Росії.

Джерело: текстова трансляція виступу Байдена "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією".

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Деталі: При цьому Байден не пояснив, що він конкретно мав на увазі.

Що було раніше:

За даними джерел NBC News. деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

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Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.