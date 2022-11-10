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Байден натякнув на можливість переговорів між Україною та Росією щодо досягнення компромісів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 00:52
Джо Байден, скриншот

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу натякнув на можливість переговорів України та Росії.

Джерело: текстова трансляція виступу Байдена "The New York Times"

Пряма мова Байдена: "Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією".

Деталі: При цьому Байден не пояснив, що він конкретно мав на увазі.

Що було раніше:

За даними  джерел NBC News. деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.

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Теми: БайденвійнаУкраїнаРосія
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