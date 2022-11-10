Байден намекнул на возможность переговоров между Украиной и Россией относительно достижения компромиссов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс намекнул на возможность переговоров Украины и России.

Источник: текстовая трансляция выступления Байдена "The New York Times"

Прямая речь Байдена: "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией".

Детали: При этом Байден не объяснил, что он конкретно имел в виду.

Что предшествовало:

По данным источников NBC News, некоторые американские и западные чиновники все чаще считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне, поэтому рассматривают грядущую зиму, когда боевые действия замедлятся, как момент для начала дипломатических переговоров между сторонами.

Американский телеканал также напоминает о необъявленном визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.