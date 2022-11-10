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Східна Європа готується до нової хвилі біженців з України взимку – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 02:38
Східна Європа готується до нової хвилі біженців з України взимку – ЗМІ
Фото: Getty Images

В країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів прийому біженців з України, пов'язують це з зимовими холодами і атаками росіян на об'єкти енергетики.

Джерело: Reuters

Деталі: Так, в Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. людей протягом трьох місяців через низькі температури і військові дії в Україні.

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Представниця Угорської реформатської церкви Жофія Добіш-Лускі сказала, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300 - 500 після російських бомбардувань.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови.Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де перебуває 457 тис. осіб.

За даними ООН, вважається, що близько 6,9 млн людей є внутрішньо переміщеними особами в Україні. Ще близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі. Багато з них перебувають у сусідніх з Україною країнах ЄС – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

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Що було раніше: 10 жовтня Європейська комісія вирішила продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Теми: біженціУкраїнаЄвропавійна
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