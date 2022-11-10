Восточная Европа готовится к новой волне беженцев из Украины зимой - СМИ

В странах Восточной Европы готовятся к открытию центров приема беженцев из Украины, связывают это с зимними холодами и атаками россиян на объекты энергетики.

Источник: Reuters

Детали: Так, в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. человек в течение трех месяцев из-за низких температур и военных действий в Украине.

Представительница Венгерской реформатской церкви Жофия Добиш-Луски сказала, что количество ежедневных прибытий украинцев на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составляло около 300 - 500 после российских бомбардировок.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части беженцев, которые зарегистрировались для проживания в Европе, поехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий.Чехия не граничит с Украиной, но является популярным местом для беженцев, где находится 457 тыс. человек.

По данным ООН, считается, что около 6,9 млн человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Еще около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрировано в рамках различных программ защиты по всей Европе. Многие из них находятся в соседних с Украиной странах ЕС - Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

Что предшествовало: 10 октября Европейская комиссия решила продлить еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.