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В Пентагоні заговорили про "вікно можливостей" щодо переговорів України з РФ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 листопада 2022, 06:03
В Пентагоні заговорили про вікно можливостей щодо переговорів України з РФ
Марк Міллі, фото: VOA

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка виступив за "вікно можливостей" для початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором.

Джерело: CNN

Пряма мова Міллі: "Коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею. Ловіть момент".

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Деталі: За його словами, "вікно можливостей" може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими.

При цьому генерал уточнив, що незалежно від того, чи відбудуться переговори, США продовжать надавати Україні військову допомогу, "навіть якщо повна військова перемога жодної зі сторін виглядає все менш і менш вірогідною".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу натякнув на можливість переговорів України та Росії. "Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією", - сказав він.

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
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