В Пентагоне заговорили об "окне возможностей" относительно переговоров Украины с РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время произнесения речи в Экономическом клубе Нью-Йорка выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором.

Источник: CNN

Прямая речь Милли: "Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент".

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Детали: По его словам, "окно возможностей" может появиться, если линия фронта стабилизируется в течение зимы.

При этом генерал уточнил, что независимо от того, состоятся ли переговоры, США продолжат оказывать Украине военную помощь, "даже если полная военная победа ни одной из сторон выглядит все менее и менее вероятной".

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Что предшествовало: Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс намекнул на возможность переговоров Украины и России. "Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией", - сказал он.