ЗСУ взяли під контроль Снігурівку
Четвер, 10 листопада 2022, 11:20
Українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.
Джерело: відео бійців ЗСУ, голова Офісу президента Андрій Єрмак
Деталі: Українські бійці записали відео зі Снігурівки 10 листопада.
"10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону", - говорить один із військових на відео.
Бійцям аплодують десятки місцевих жителів.
ЗСУ в Снігурівці Миколаївської області pic.twitter.com/eTxbQXTuau— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 10, 2022
ВІДЕО ДНЯ
Водночас Єрмак опублікував у своїх соцмережах зображення снігура.
🐦— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 10, 2022
Що цьому передувало:
- 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.