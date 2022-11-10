ЗСУ взяли під контроль Снігурівку

Українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.

Джерело: відео бійців ЗСУ, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Деталі: Українські бійці записали відео зі Снігурівки 10 листопада.

"10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону", - говорить один із військових на відео.

Бійцям аплодують десятки місцевих жителів.

ЗСУ в Снігурівці Миколаївської області pic.twitter.com/eTxbQXTuau — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 10, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Єрмак опублікував у своїх соцмережах зображення снігура.

🐦 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 10, 2022

Що цьому передувало: