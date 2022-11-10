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ЗСУ взяли під контроль Снігурівку

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 10:20
ЗСУ взяли під контроль Снігурівку
скриншот

Українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.

Джерело: відео бійців ЗСУ, голова Офісу президента Андрій Єрмак

Деталі: Українські бійці записали відео зі Снігурівки 10 листопада.

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"10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону", - говорить один із військових на відео.

Бійцям аплодують десятки місцевих жителів.

Водночас Єрмак опублікував у своїх соцмережах зображення снігура.

Що цьому передувало:

  • 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Теми: Миколаїввійна
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