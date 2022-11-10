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ВСУ взяли под контроль Снигиревку

"Украинская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 10:20
ВСУ взяли под контроль Снигиревку

Украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.

Источник: видео бойцов ВСУ, глава Офиса президента Андрей Ермак

Детали: Украинские бойцы записали видео из Снигиревки 10 ноября.

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"10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона", - говорит один из военных на видео.

Бойцам аплодируют десятки местных жителей.

В то же время Ермак опубликовал в своих соцсетях изображение снегиря.

Что этому предшествовало:

  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Темы: Николаеввойна
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