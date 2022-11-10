ВСУ взяли под контроль Снигиревку
Четверг, 10 ноября 2022, 10:20
Украинская армия взяла под контроль город Снигиревку Николаевской области.
Источник: видео бойцов ВСУ, глава Офиса президента Андрей Ермак
Детали: Украинские бойцы записали видео из Снигиревки 10 ноября.
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"10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона", - говорит один из военных на видео.
Бойцам аплодируют десятки местных жителей.
ЗСУ в Снігурівці Миколаївської області pic.twitter.com/eTxbQXTuau— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 10, 2022ВИДЕО ДНЯ
В то же время Ермак опубликовал в своих соцсетях изображение снегиря.
🐦— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 10, 2022
Что этому предшествовало:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.