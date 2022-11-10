У Генштабі переконують, що "лінія Вагнера" не зупинить ЗСУ

Збройні сили України відстежують дії ворога і готуються долати оборонні укріплення, відомі як "лінія Вагнера" на окупованій частині Донбасу.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада

Пряма мова: "Інженерні загородження мають на меті або зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження.

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Але історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Так відповідно і у нас є, в тому числі і завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень.

На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати: підійдемо – подолаємо".

Що передувало: 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної "лінії Вагнера" в окупованій Росією Луганській області.

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Зокрема, Росія почала будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".