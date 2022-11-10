В Генштабе убеждают, что "линия Вагнера" не остановит ВСУ

Вооруженные силы Украины отслеживают действия врага и готовятся преодолевать оборонительные укрепления, известные как "линия Вагнера" на оккупированной части Донбасса.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Инженерные заграждения имеют целью или остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения.

Реклама:

Но история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Так соответственно и у нас есть, в том числе и благодаря международным партнерам, средства преодоления минно-взрывных заграждений.

В настоящее время мы тщательно изучаем ход восстановления так называемой линии и продумываем, как ее преодолевать. Но могу вам уверенно сказать: подойдем - преодолеем".

Что предшествовало: 19 октября 2022 года владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной оборонительной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этого два завода изготавливают бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".