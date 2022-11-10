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Столтенберг: Відступ РФ з Херсона стане ще однією перемогою України

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 13:41
Столтенберг: Відступ РФ з Херсона стане ще однією перемогою України
єнс столтенберг, Getty Images

Відхід російських військ з правобережної Херсонщини стане ще однією перемогою України у війні проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу в Римі у четвер. 

Столтенберг зазначив, що українські сили продемонстрували здатність відтісняти російські війська та звільняти свої території.

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"Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсону. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно - Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон - це буде ще одна перемога України", - заявив генсек Альянсу.

Напередодні Столтенберг сказав, що про події довкола Херсона можна буде робити висновки пізніше з розвитку подій, проте нагадав, що Україна вже неодноразово змушувала російські війська залишити зайняті території.

Нагадаємо, вдень 9 листопада міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що Росія вирішила відступити з правого берега Дніпра. 

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Теми: ХерсонНАТОРосіявійна
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