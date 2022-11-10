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Столтенберг: Отступление РФ из Херсона станет еще одной победой Украины

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 13:41
Столтенберг: Отступление РФ из Херсона станет еще одной победой Украины
йенс столтенберг, Getty Images

Уход российских войск с правобережной Херсонщины станет еще одной победой Украины в войне против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Риме в четверг. 

Столтенберг отметил, что украинские силы продемонстрировали способность оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

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"Мы приняли во внимание объявление России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация на месте в ближайшие дни. Но что очевидно - Россия находится под тяжелым давлением. Если они оставят Херсон - это будет еще одна победа Украины", - заявил генсек Альянса.

Накануне Столтенберг сказал, что о событиях вокруг Херсона можно будет делать выводы позже по развитию событий, однако напомнил, что Украина уже неоднократно заставляла российские войска оставлять занятые территории.

Напомним, днем 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия решила отступить с правого берега Днепра. 

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Темы: ХерсонНАТОРосcиявойна
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