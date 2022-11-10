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Росіяни викрали з церкви ПЦУ в Енергодарі старовинні ікони - ЦНС

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 14:57
Фото: ЦНС

Український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни пограбували церкву ПЦУ в окупованому Енергодарі: вивезли сім православних ікон кінця XVIII – початку ХІХ століття.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття".

Деталі: В ЦНС зауважили, що вивіз ікон "до музею", за фактом означає подальший їх вивіз до РФ.

Водночас росіяни активно грабують музейні фонди України. Уже були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя.

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Теми: історіямародерствоРосія
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