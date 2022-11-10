Россияне похитили из церкви ПЦУ в Энергодаре старинные иконы - ЦНС

Украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре: вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века.

Источник: ЦНС

Дословно: "Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, которое принадлежат религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII - начала XIX века".

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Детали: В ЦНС отметили, что вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

В то же время россияне активно грабят музейные фонды Украины. Уже были ограблены музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской областей и те же музеи Мелитополя.