Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне похитили из церкви ПЦУ в Энергодаре старинные иконы - ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 13:57
Россияне похитили из церкви ПЦУ в Энергодаре старинные иконы - ЦНС
Фото: ЦНС

Украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре: вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века.

Источник: ЦНС

Дословно: "Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, которое принадлежат религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII - начала XIX века".

Реклама:

Детали: В ЦНС отметили, что вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

В то же время россияне активно грабят музейные фонды Украины. Уже были ограблены музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской областей и те же музеи Мелитополя.

Темы: историямародерствоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
история
Новый культ: в российских учебниках Сталина покажут не тираном, а "защитником"
Президент Польши почтил память воинов УНР, погибших в боях против большевиков
Польша намекает, что ждет от Киева согласия на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: