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В Києві дерусифікували ще 11 вулиць, увічнили Катерину Гандзюк

Олександр ШумілінЧетвер, 10 листопада 2022, 14:17
В Києві дерусифікували ще 11 вулиць, увічнили Катерину Гандзюк
Фото ілюстративне

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані із Росією.

Джерела: повідомлення мера Києва Віталія Кличка

Деталі: Зокрема, нові назви отримали:

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  • вулиця Біломорська ➡ вулиця Катерини Гандзюк
  • вулиця Магнітогорська ➡ вулиця Якова Гніздовського
  • вулиця Ломоносова ➡вулиця Юлії Здановської
  • вулиця Північно-Сирецька ➡вулиця Віктора Некрасова
  • бульвар Праці ➡бульвар Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева ➡вулиця Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінську ➡вулиця Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло ➡вулиця Бусовогірська
  • вулиця Маміна-Сибіряка ➡вулиця Вічова
  • вулиця Валі Котика ➡вулиця Віденська
  • вулиця Іжевська ➡вулиця Іжкарську.

Загалом у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

Передісторія:

  • Київська міська рада на засіданні 25 серпня перейменувала 95 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

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Теми: Київ
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