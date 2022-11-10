В Києві дерусифікували ще 11 вулиць, увічнили Катерину Гандзюк
Четвер, 10 листопада 2022, 15:17
У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані із Росією.
Джерела: повідомлення мера Києва Віталія Кличка
Деталі: Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Біломорська ➡ вулиця Катерини Гандзюк
- вулиця Магнітогорська ➡ вулиця Якова Гніздовського
- вулиця Ломоносова ➡вулиця Юлії Здановської
- вулиця Північно-Сирецька ➡вулиця Віктора Некрасова
- бульвар Праці ➡бульвар Івана Котляревського
- вулиця Генерала Карбишева ➡вулиця Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінську ➡вулиця Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло ➡вулиця Бусовогірська
- вулиця Маміна-Сибіряка ➡вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика ➡вулиця Віденська
- вулиця Іжевська ➡вулиця Іжкарську.
Загалом у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.
Передісторія:
- Київська міська рада на засіданні 25 серпня перейменувала 95 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.