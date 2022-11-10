В Киеве дерусифицировали еще 11 улиц, увековечили Екатерину Гандзюк
В Киеве переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией.
Источники: сообщение мэра Киева Виталия Кличко
Детали: В частности, новые названия получили:
улица Беломорская ➡ улица Екатерины Гандзюк
улица Магнитогорская ➡ улица Якова Гниздовского
улица Ломоносова ➡улица Юлии Здановской
улица Северо-Сырецкая ➡улица Виктора Некрасова
бульвар Труда ➡бульвар Ивана Котляревского
улица Генерала Карбышева ➡улица Ирины Бекешкиной
улица Челябинская ➡улица Пантелеймона Кулиша
улица Николая Гастелло ➡улица Бусовогорская
улица Мамина-Сибиряка ➡улица Вечевая
улица Вали Котика ➡улица Венская
улица Ижевская ➡улица Ижкарская
Всего в столице уже в целом переименовали 204 городских объекта.
Предыстория:
Киевский городской совет на заседании 25 августа переименовал 95 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.