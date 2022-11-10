В Киеве дерусифицировали еще 11 улиц, увековечили Екатерину Гандзюк

В Киеве переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией.

Источники: сообщение мэра Киева Виталия Кличко

Детали: В частности, новые названия получили:

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улица Беломорская ➡ улица Екатерины Гандзюк

улица Магнитогорская ➡ улица Якова Гниздовского

улица Ломоносова ➡улица Юлии Здановской

ВИДЕО ДНЯ

улица Северо-Сырецкая ➡улица Виктора Некрасова

бульвар Труда ➡бульвар Ивана Котляревского

улица Генерала Карбышева ➡улица Ирины Бекешкиной

улица Челябинская ➡улица Пантелеймона Кулиша

улица Николая Гастелло ➡улица Бусовогорская

улица Мамина-Сибиряка ➡улица Вечевая

улица Вали Котика ➡улица Венская

улица Ижевская ➡улица Ижкарская

Всего в столице уже в целом переименовали 204 городских объекта.

Предыстория:

Киевский городской совет на заседании 25 августа переименовал 95 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.