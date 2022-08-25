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Лондонська і Героїв "Азова": у Києві дерусифікували 95 вулиць

Євген Кізілов, Ольга КириленкоЧетвер, 25 серпня 2022, 18:43
Віталій кличко, Getty Images

Київська міська рада на засіданні 25 серпня перейменувала 95 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, речниця Кличка Оксана Зінов'єва у коментарі УП

Пряма мова: "Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні.

Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії".

Деталі: За словами Кличка, процес перейменування в столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.

Мер навів деякі з перейменованих вулиць:

  • колись вулиця Генерала Жмаченка тепер має назву Князя Романа Мстиславича;
  • вулиця Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку "Азов";
  • площа Тульська – площа Героїв УПА;
  • вулиця Бударіна – вулиця Українського відродження;
  • вулиця Карла Маркса – вулиця Гуцульська;
  • вулиця Пітерська – вулиця Лондонська;
  • вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців;
  • вулиця Ростовська ­– вулиця Луцька.

Речниця Кличка Оксана Зінов'єва у коментарі УП повідомила, що перейменування вулиці Волгоградської, яку пропонували назвати іменем загиблого воїна Романа Ратушного, заплановане на наступне пленарне засідання Київради.

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Пряма мова Зінов’євої: "Із 300 проєктів рішень підготовлено було 133 перейменування. З них сьогодні ухвалили рішення по 95 об‘єктах. Інші проекти рішень винесуть на два найближчих пленарних засідання.

Перейменування вулиці Волгоградської заплановане на наступне пленарне засідання. Оскільки, за процедурою, згода батька Романа надійшла до Київради 15 серпня. Очікуємо також письмової згоди матері Романа".

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Теми: Київдорогидекомунізація
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