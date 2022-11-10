Росія повернула в Чорне море корабель із "Калібрами"

Станом на 10 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС

Деталі: В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 76 ракет.



Повідомляється також, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 6 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;



Дослівно: "РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря".

Що передувало: Востаннє наявність носія "Калібрів" в Чорному морі фіксувалася 7 листопада.