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Россия вернула в Черное море корабль с "Калибрами"

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 16:31
иллюстрация ВМС

По состоянию на 10 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 8 ракет.

Источник: пресс-служба ВМС

Детали: В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля.

В Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп - 76 ракет.

Сообщается также, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море - 24 судна, из них 6 судов двигались из пролива Босфор;

в Черное море - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

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Дословно: "РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря".

Что предшествовало: Последний раз наличие носителя "Калибров" в Черном море фиксировалось 7 ноября.

Темы: Черное моревойнаРосcия
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