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"Бавовна" в Мелітополі: пролунали чотири вибухи – Федоров

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 16:15
Бавовна в Мелітополі: пролунали чотири вибухи – Федоров
Вибухи у Мелітополі, фото з Telegram ФЕДОРОВА

Ввечері 10 листопада в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунали чотири вибухи.

Джерело: мер міста Іван Федоровь в Telegram

Пряма мова: "Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. (Пролунали - ред.) 4 гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі".

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Що цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Теми: Мелітопольвибух
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