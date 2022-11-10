"Бавовна" в Мелітополі: пролунали чотири вибухи – Федоров
Четвер, 10 листопада 2022, 17:15
Ввечері 10 листопада в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунали чотири вибухи.
Джерело: мер міста Іван Федоровь в Telegram
Пряма мова: "Бавовняний захід сонця для русні у поки що окупованому Мелітополі. (Пролунали - ред.) 4 гучні вибухи, які чуло все місто. Уточнюємо деталі".
Що цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.
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