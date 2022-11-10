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9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 11:54
9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів біля Херсона - Залужний
Фото: ОПУ

Протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

Джерела: повідомлення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Пряма мова: "Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.

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На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км".

Деталі: Залужний також повідомив, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, а загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км. Україна за цей час змогла вже відновити контроль над 41 населеним пунктом.

За словами Залужного на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тому у ворога не залишилося іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач водночас заявив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто Снігурівку Миколаївської області.
  • 9 листопада "Українська правда" повідомляла, що українські захисники звільнили села Правдине й Калинівське у Херсонській області.

Теми: Херсон
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