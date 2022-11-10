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"Бавовна" в Мелитополе: прогремели четыре взрыва – Федоров

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 17:15
Взрывы в Мелитополе, фото из Telegram ФЕДОРОВА

Вечером 10 ноября в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремели четыре взрыва.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Бавовняний" закат для русни в пока оккупированном Мелитополе. (Прозвучали - ред.) 4 громких взрыва, которые слышал весь город. Уточняем детали".

Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что в течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

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Темы: Мелитопольвзрыв
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