"Бавовна" в Мелитополе: прогремели четыре взрыва – Федоров
Четверг, 10 ноября 2022, 16:15
Вечером 10 ноября в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремели четыре взрыва.
Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Бавовняний" закат для русни в пока оккупированном Мелитополе. (Прозвучали - ред.) 4 громких взрыва, которые слышал весь город. Уточняем детали".
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Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что в течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.