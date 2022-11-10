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Після звільнення Херсона ЗСУ зможуть обстрілювати дороги в Крим – FT

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 17:16
Після звільнення Херсона ЗСУ зможуть обстрілювати дороги в Крим – FT
Скрін з мапи

Звільнення Херсона дозволить Збройним силам України тримати під вогневим контролем три важливі дороги, зокрема до Криму, звідки росіяни постачають техніку та боєприпаси.

Джерело: Financial Time

Дослівно: "Це (втрата Херсона - ред) призведе до того, що три важливі дороги, які пролягають по сухопутному мосту, а також низка російських логістичних об'єктів і складів боєприпасів опиняться в зоні досяжності високоточних ракетних систем, що постачаються з Заходу. Це створить загрозу для критично важливого маршруту постачання, який підживлює військові зусилля Росії з півострова". 

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Деталі: На думку радника Міністерств оборони України Сергія Кузана, на якого посилається FT, Херсонська область є "стратегічно важливою з військової точки зору, оскільки вона дає ЗСУ вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання".

FT додає, що близькість до Криму також може призвести до того, що Росія перекине більше сил на південь для захисту підступів до анексованого півострова. Видання зазначає, що Крим є найзначнішою військовою перемогою президента Володимира Путіна за більш ніж 20-річне правління, тому він не погодиться звідти відступити. 

Що цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що протягом 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

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Теми: ХерсонКримконтрнаступЗМІ
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