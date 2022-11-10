Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После освобождения Херсона ВСУ смогут обстреливать дороги в Крым – FT

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 18:16
Скрин с карты

Освобождение Херсона позволит Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем три важные дороги, в частности в Крым, откуда россияне поставляют технику и боеприпасы.

Источник: Financial Time

Дословно: "Это (потеря Херсона - ред) приведет к тому, что три важные дороги, которые пролегают по сухопутному мосту, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в зоне досягаемости высокоточных ракетных систем, поставляемых с Запада. Это создаст угрозу для критически важного маршрута поставки, который подпитывает военные усилия России с полуострова". 

Детали: По мнению советника Министерства обороны Украины Сергея Кузана, на которого ссылается FT, Херсонская область является "стратегически важной с военной точки зрения, поскольку она дает ВСУ огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами как линии снабжения".

FT добавляет, что близость к Крыму также может привести к тому, что Россия перебросит больше сил на юг для защиты подступов к аннексированному полуострову. Издание отмечает, что Крым является самой значительной военной победой президента Владимира Путина за более чем 20-летнее правление, поэтому он не согласится оттуда отступить. 

Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что в течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Темы: ХерсонКрымконтрнаступлениеСМИ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото СМИ показали, как Резниченко и фитнестренерка связаны с консультантом "Большого строительства"

фотоВ Мелитополе в подъезде взорвали гауляйтера, отвечавшего за спорт и культуру

видеоПушкинопад: в Житомире демонтировали бюст русского поэта

ВСУ в процессе обеспечения большой победы на Херсонщине, она не будет последней - ISW

видеоЗеленский: Есть хорошие новости с юга, 41 населенный пункт освобожден 

В пятницу плановые отключения электричества коснутся всех областей

Все новости...
Херсон
Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ
В Херсоне заметили вывоз техники в сторону Антоновского моста
Зеленский снова созвонился с Сунаком: поговорили про Херсон
Последние новости
11:01
фотоОккупанты подорвали Антоновский мост, когда покидали Херсон – росСМИ
10:54
Игры в темноте: как развлечь ребенка во время отключения света
10:35
видеоЗеленский на польском поздравил Польшу с днем независимости: Дружба и любовь - навеки
10:34
НБУ забрал у Богуслаева право голоса в "Мотор-Банке" из-за российского гражданства
10:32
Россия хочет повлиять на моральное состояние населения, атакуя энергосети - британская разведка
10:24
Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области, целились в объекты энергетики в Донецкой – ОВА
10:15
обновленоОккупанты попали по пятиэтажке в Николаеве: 6 погибших
10:12
фото СМИ показали, как Резниченко и фитнестренерка связаны с консультантом "Большого строительства"
10:10
"Сатанисты-бандеровцы", немцы-пацифисты и "хорошие русские" – Марк Белорусец о языке и невыразимости войны
10:01
США собирают седьмой "Рамштайн" для военной помощи Украине
Все новости...