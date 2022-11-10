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После освобождения Херсона ВСУ смогут обстреливать дороги в Крым – FT

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 17:16
После освобождения Херсона ВСУ смогут обстреливать дороги в Крым – FT
Скрин с карты

Освобождение Херсона позволит Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем три важные дороги, в частности в Крым, откуда россияне поставляют технику и боеприпасы.

Источник: Financial Time

Дословно: "Это (потеря Херсона - ред) приведет к тому, что три важные дороги, которые пролегают по сухопутному мосту, а также ряд российских логистических объектов и складов боеприпасов окажутся в зоне досягаемости высокоточных ракетных систем, поставляемых с Запада. Это создаст угрозу для критически важного маршрута поставки, который подпитывает военные усилия России с полуострова". 

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Детали: По мнению советника Министерства обороны Украины Сергея Кузана, на которого ссылается FT, Херсонская область является "стратегически важной с военной точки зрения, поскольку она дает ВСУ огневой контроль над дорогами из Крыма, которые используются россиянами как линии снабжения".

FT добавляет, что близость к Крыму также может привести к тому, что Россия перебросит больше сил на юг для защиты подступов к аннексированному полуострову. Издание отмечает, что Крым является самой значительной военной победой президента Владимира Путина за более чем 20-летнее правление, поэтому он не согласится оттуда отступить. 

Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что в течение 9 ноября Украина освободила 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

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Темы: ХерсонКрымконтрнаступлениеСМИ
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