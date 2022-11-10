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Міністр оборони Британії про відступ Росії з Херсона: побачимо – повіримо

"Європейська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 20:00

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що до заяв російських військових про відступ із правого берега Дніпра на Херсонщині потрібно ставитися обережно.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це Воллес сказав під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Об’єднаних експедиційних сил у четвер.

"Той факт, що вони (росіяни) оголосили про намір залишити єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити, має бути досить значним психологічним ударом. Звичайно, це ж Росія, тому ми ще не бачили, щоб вони масово виходили", – зазначив британський міністр.

"Ми повіримо в це (відступ), коли побачимо це, і я думаю, що ми всі, як і президент (України Володимир) Зеленський, повинні остерігатися, що росіяни можуть піти на хитрощі та щось подібне", – додав він.

За словами Воллеса, якщо російські війська справді вийдуть із Херсона, то виникає питання "для чого це все було?" "Заради чого були десятки тисяч смертей, коли жодної зі своїх головних цілей вони не змогли втримати або захопити з лютого?" – зауважив глава британського Міноборони.

Нагадаємо, вдень 9 листопада міністр оборони РФ Сергєй Шойгу заявив, що Росія вирішила відступити з правого берега Дніпра. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відхід російських військ з правобережної Херсонщини стане ще однією перемогою України у війні проти РФ.

Теми: Велика БританіяХерсонРосіявійна
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