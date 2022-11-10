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Министр обороны Британии об отступлении России из Херсона: увидим – поверим

"Европейская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 19:00

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что к заявлениям российских военных об отступлении с правого берега Днепра на Херсонщине нужно относиться осторожно.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом Уоллес сказал во время встречи министров обороны стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в четверг.

"Тот факт, что они (россияне) объявили о намерении оставить единственный областной центр, который им удалось захватить, должен быть довольно значительным психологическим ударом. Конечно, это же Россия, поэтому мы еще не видели, чтобы они массово выходили", - отметил британский министр.

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"Мы поверим в это (отступление), когда увидим это, и я думаю, что мы все, как и президент (Украины Владимир) Зеленский, должны остерегаться, что россияне могут пойти на хитрости и что-то подобное", - добавил он.

По словам Уоллеса, если российские войска действительно выйдут из Херсона, то возникает вопрос "для чего это все было?" "Ради чего были десятки тысяч смертей, когда ни одной из своих главных целей они не смогли удержать или захватить с февраля?" - отметил глава британского Минобороны.

Напомним, днем 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия решила отступить с правого берега Днепра. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уход российских войск с правобережной Херсонщины станет еще одной победой Украины в войне против РФ.

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Темы: ВеликобританияХерсонРосcиявойна
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