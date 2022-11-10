Зеленський: Втрати Росії у війні в 10 разів перевищують українські
Втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів, заявив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN
Пряма мова: "Так, у десять разів (втрати росіян перевищують українські – ред.). Я так думаю. Приблизно. Я не можу сказати точні цифри, але різниця дуже значуща.
Бо наша воєнна тактика: не втрачати людей, бо люди важливіші".
Деталі: За словами українського президента, втрати ворога у техніці й живій силі – вражають.
Зеленський зазначив, що допомога західних партнерів дозволила ЗСУ зломити наступ РФ і перехопити ініціативу.
Цьому передувало: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Марк Міллі заявив CNN, що понад 100 000 російських солдатів було вбито чи поранено під час війни в Україні, однак те ж саме – і в української сторони.
За приблизними підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Росія втратила у повномасштабній війні проти України 78 690 військовослужбовців.