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Зеленський: Втрати Росії у війні в 10 разів перевищують українські

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 22:05
Володимир Зеленський, фото ОП

Втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Так, у десять разів (втрати росіян перевищують українські – ред.). Я так думаю. Приблизно. Я не можу сказати точні цифри, але різниця дуже значуща. 

Бо наша воєнна тактика: не втрачати людей, бо люди важливіші".

Деталі: За словами українського президента, втрати ворога у техніці й живій силі – вражають.

Зеленський зазначив, що допомога західних партнерів дозволила ЗСУ зломити наступ РФ і перехопити ініціативу.

Цьому передувало: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Марк Міллі заявив CNN, що понад 100 000 російських солдатів було вбито чи поранено під час війни в Україні, однак те ж саме – і в української сторони. 

ВІДЕО ДНЯ

За приблизними підрахунками Генерального штабу Збройних сил України, Росія втратила у повномасштабній війні проти України 78 690 військовослужбовців.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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