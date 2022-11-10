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Зеленский: Потери России в войне в 10 раз превышают украинские

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 22:05
Владимир Зеленский, фото ОП

Потери россиян в войне против Украины превышают потери украинской армии примерно в десять раз, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Да, в десять раз (потери россиян превышают украинские – ред.). Я так думаю. Приблизительно. Я не могу сказать точные цифры, но разница очень значительная. 

Потому что наша военная тактика: не терять людей, потому что люди важнее".

Детали: По словам украинского президента, потери врага в технике и живой силе – впечатляют.

Зеленский отметил, что помощь западных партнеров позволила ВСУ сломить наступление РФ и перехватить инициативу.

Этому предшествовало: Глава Объединенного комитета начальников штабов, американский генерал Марк Милли заявил CNN, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны в Украине, однако то же самое – и у украинской стороны.

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По приблизительным подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины 78 690 военнослужащих.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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