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ОК "Південь": На правому березі Дніпра залишаються війська Росії, ЗСУ готові

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 листопада 2022, 22:29
Скрін з мапи, Херсонщина

Російські військові частково відвели техніку та облаштовують рубежі оборони на лівому березі, однак все ще присутні на правому березі.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону 10 листопада о 20:00

Пряма мова: "Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння та техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки".

Деталі: За її словами, Сили оборони знають про підступність росіян та готові до будь-якого розвитку подій, зокрема мінування місцевості, до якого вдалися росіяни. 

Пряма мова: "Ми були готові до таких мінувань і з місцевим населенням проводилась відповідна робота на визволених територіях. Усвідомлюємо, що це може бути і тут. У нас є потужний зв’язок з силами спротиву, які працюють на тимчасово окупованій території. Тому ретельно збираємо інформацію про ті об’єкти і ділянки місцевості, які можуть бути під подібною загрозою. Намагаємось захистити життя наших підрозділів і всіх мирних жителів".

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив ввечері 10 листопада, що Збройні сили України звільнили 41 населений пункт на півдні.

Теми: Херсонська областьконтрнаступЗбройні сили
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