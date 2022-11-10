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ОК "Юг": На правом берегу Днепра остаются войска России, ВСУ готовы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 21:29
ОК Юг: На правом берегу Днепра остаются войска России, ВСУ готовы
Скрин с карты, Херсонщина

Российские военные частично отвели технику и обустраивают рубежи обороны на левом берегу, однако все еще находятся и на правом берегу.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона 10 ноября в 20:00

Прямая речь: "Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники".

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Детали: По ее словам, Силы обороны знают о коварстве россиян и готовы к любому развитию событий, в частности к минированию местности, к которому прибегли россияне. 

Прямая речь: "Мы были готовы к таким минированиям и с местным населением проводилась соответствующая работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, которые работают на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут быть под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей".

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил вечером 10 ноября, что Вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт на юге.

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Темы: Херсонская областьконтрнаступлениеВооруженные силы
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