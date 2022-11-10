Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": На правом берегу Днепра остаются войска России, ВСУ готовы

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 ноября 2022, 22:29
Скрин с карты, Херсонщина

Российские военные частично отвели технику и обустраивают рубежи обороны на левом берегу, однако все еще находятся и на правом берегу.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона 10 ноября в 20:00

Прямая речь: "Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники".

Детали: По ее словам, Силы обороны знают о коварстве россиян и готовы к любому развитию событий, в частности к минированию местности, к которому прибегли россияне. 

Прямая речь: "Мы были готовы к таким минированиям и с местным населением проводилась соответствующая работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, которые работают на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут быть под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей".

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил вечером 10 ноября, что Вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт на юге.

Темы: Херсонская областьконтрнаступлениеВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ В ХЕРСОНЕ

фотоУдалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ

Фото, видеоХерсонцы выходят с украинскими флагами встречать ВСУ

Минобороны РФ заявило, что российские войска полностью вышли из Херсона

У главы бюджетного комитета Аристова идут обыски

фото, видеоСтремоусова отпели в Симферополе, гроб был открыт

Все новости...
Херсонская область
Россияне укрепляют позиции на левом берегу Херсонщины и в Запорожской области – Генштаб
Оккупанты расстреляли гражданских в Херсонской области – полиция
Воины ССО сожгли российских десантников на Херсонщине
Последние новости
15:08
Пластуны в Буче заявили о ликвидации центра. В облраде уверяют, что это – реорганизация
14:54
фотоПосол ЕС: с Украиной в Херсон возвращается Европа
14:51
видео УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ В ХЕРСОНЕ
14:32
фотоУдалось освободить из российского плена еще 45 воинов ВСУ
14:30
Сулинский канал между Дунаем и Черным морем будет работать 24/7
14:29
Маск предупредил о возможном банкротстве Twitter – Bloomberg
14:23
Зеленский собирал ставку: обсудили продвижение ВСУ на юге
14:17
Еврокомиссия пересмотрела прогноз ВВП еврозоны: в 2023 году рост экономики составит лишь 0,3%
14:12
ОпросКак украинцы относятся к соотечественникам, которые выехали за границу
14:12
Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова
Все новости...