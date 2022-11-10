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Зеленський: Маємо хороші новини з півдня, 41 населений пункт звільнено

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 22:16
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини, 41 населений пункт уже звільнили захисники України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 листопада 

Пряма мова: "Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. 

Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Збройні Сили, розвідка, спеціальні служби – усім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці!".

Деталі: Зеленський додав, що у звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції: "Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи".

Президент наголосив, що рух Сил оборони уперед – "це життя наших воїнів". 

Пряма мова: "Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами.

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Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни – на Харківщині, як іще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина, так і зараз – Миколаївщина, Херсонщина. 

Маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону, були наші прапори – українські прапори. І більше ніколи жодних ворожих триколорів. Це буде".

Деталі: Зеленський наголосив, що одразу після деокупації з розмінування починається відновлення нормального життя. 

Але окупанти мінують усе, додав він: лінії електропередач, будівлі підприємств, поля, ліси.  

Цьому передувало: 10 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня на Херсонському напрямку ЗСУ просунулися на 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягнула 1381 кв км, Україна за цей час відновила контроль над 41 населеним пунктом

9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.

10 листопада по Телеграму ходять чутки про звільнення Чорнобаївки під Херсоном, але офіційних підтверджень цього немає.

Теми: Зеленськийконтрнаступдеокупаціявійна
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