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Зеленський розповів про диво техніки, яке допомагає в розмінуванні

Олена РощінаЧетвер, 10 листопада 2022, 22:16
Зеленський розповів про диво техніки, яке допомагає в розмінуванні
Armtraс 400 на Харківщині, AP Photo via ukrainian.voanews.com

На піку мінного забруднення в Україні було 300 тисяч квадратних кілометрів небезпечної для життя території, зараз завдяки новітній техніці для розмінування і героїзму людей залишається очистити близько 170 тисяч квадратних кілометрів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 листопада 

Пряма мова: "Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

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Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв.

Передусім розміновуються будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси".

Деталі: За словами президента, на "піку мінного забруднення в Україні" ми мали 300 тис. кв км небезпечної для життя території, а тепер для розмінування залишилося близько 170 тис. кв км.

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Скоротити площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося завдяки  героїзму українських саперів, піротехніків, рятувальників і "всіх, хто їм допомагає".

Зеленський подякував партнерам України, які вже реалізують проекти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН.

Він додав, що кожен може зробити внесок на це через благодійну платформу United24.

Пряма мова: "Зокрема завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики та відновлювати постачання.

Будемо додавати ще таку й іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди – всюди, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя".

Теми: розмінуванняХарківська областьЗеленський
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