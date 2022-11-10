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Зеленский рассказал о чуде техники, которое помогает в разминировании

Елена РощинаЧетверг, 10 ноября 2022, 22:16
Зеленский рассказал о чуде техники, которое помогает в разминировании
Armtraс 400 в Харьковской области, AP Photo via ukrainian.voanews.com

На пике минного загрязнения в Украине было 300 тысяч квадратных километров опасной для жизни территории, сейчас благодаря новейшей технике разминирования и героизму людей остается очистить около 170 тысяч квадратных километров.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 ноября

Прямая речь: "Оккупанты оставляют после себя тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов. 

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Я часто слышал оценки, что очищение Украины от российских мин потребует десятилетий времени. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что еще где-то в мире могло происходить десятилетиями после боев. 

Прежде всего, разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги – все пространство жизни людей. Но оккупанты миниурют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса".

Детали: По словам президента, на "пике минного загрязнения в Украине" у нас было 300 тыс. кв км опасной для жизни территории, а теперь для разминирования осталось около 170 тыс. кв км.

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Сократить площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось благодаря героизму украинских саперов, пиротехников, спасателей и "всех, кто им помогает".

Зеленский поблагодарил партнеров Украины, которые уже реализуют проекты помощи в разминировании. Это США, Канада и Великобритания, а также Дания, Норвегия, Эстония, Австрия, Польша, Япония, Швейцария, Швеция, Словакия, структуры ООН.

Он добавил, что каждый может внести вклад на это через благотворительную платформу United24.

Прямая речь: "В частности, благодаря такой помощи уже приобрели первую наиболее эффективную машину для разминирования – Armtraс 400, которая сейчас работает в Харьковской области. Она за час проходит 1,5 га, полностью гарантируя обезвреживание мин. И, прежде всего, очищает территорию вдоль линий электропередачи, чтобы могли работать энергетики и возобновлять обеспечение.

Будем добавлять еще такую ​​и другую подобную технику и ускорять разминирование повсюду – везде, куда мы возвращаем наш флаг, нашу нормальную украинскую жизнь".

Темы: разминированиеХарьковская областьЗеленский
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