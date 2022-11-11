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Резніков: ЗСУ використають зиму по максимуму для перегрупування і оновлення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 листопада 2022, 00:34
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО МІНОБОРОНИ

Міністр оборони Олексій Резніков розказав, що Збройні сили використають зимовий час для підготовки, оновлення та підсилення.

Джерело: Резніков в інтерв'ю Reuters

Пряма мова Резнікова: "Ми використаємо цей (зомовий) час з максимальним результатом для наших Збройних сил, для перегрупування, для оновлення, для ротації, і ми їх добре підготуємо".

Деталі: Резніков прогнозує уповільнення активних дій на полі бою взимку. За його словами, Україна вийде з цієї паузи сильною і посиленою тисячами солдатів, які проходять підготовку у Великій Британії.

Що було раніше: Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше прогнозував, що зима буде важкою, вона йде на виснаження. За його словами, це боротьба волі, логістики. "Тому ми маємо далі підтримувати Україну. Потужна і стабільна Україна – запорука євроатлантичної безпеки. Ми продовжимо бути разом з Україною стільки, скільки потрібно", - зазначав він.

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Теми: РезніковвійнаУкраїнаармія
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